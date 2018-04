Davide Ballardini raccoglie un'altra pesante investitura per la sua riconferma sulla panchina del Genoa. Dopo i giudizi estremamente positivi sul suo conto spesi nei giorni scorsi dai vari Perin, Bertolacci, Zukanovic e Izzo, l'ultimo a suggerire la permanenza del tecnico romagnolo alla guida del grifone è stato ieri sera Goran Pandev, ospite negli studi di Mediaset Premium per commentare la semifinale di Champions tra Bayern Monaco e Real Madrid: "All’inizio non sembrava facile, poi con l’arrivo di Ballardini abbiamo fatto tanti punti. La squadra sta facendo cose straordinarie”. Un'analisi precisa che appare come un atto di estrema fiducia nei confronti dell'attuale allenatore rossoblù.



Il trequartista macedone ha poi ripercorso con la memoria la fantastica stagione del triplete con la maglia dell'Inter: "Quell’anno abbiamo meritato davvero di vincere tutto, ci siamo confrontati con squadre fortissime come Chelsea e Barcellona e siamo arrivati in finale contro il Bayern Monaco. Mourinho ed Eto’o dicevano che queste partite andavano vinte, alla fine abbiamo vinto e siamo tornati a Milano e andati a San Siro pieno di gente, un’atmosfera bellissima. Ci è dispiaciuto che Mourinho sia andato via, ma lo sapevamo già da prima. Ma in quel momento avevamo solo in mente di vincere per fare felici i nostri tifosi e il presidente Massimo Moratti, che ci è sempre stato vicino: è stato un bel regalo di tutti noi”.