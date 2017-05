Poteva essere l'uomo della partita, invece di gol di Goran Pandev si è rivelato inutile al Genoa per ottenere punti contro un Chievo abile a ribaltare il risultato a proprio favore.



Un esito, quello della gara di ieri a Marassi, che fa aumentare ancora di più la delusione dell'attaccante macedone: "Avevamo giocato un gran primo tempo e probabilmente avremmo meritato di essere sopra almeno di due gol - ha detto a fine gara - speravamo di fare il raddoppio nella ripresa ed invece siamo tornati in campo nel modo sbagliato, in un modo del tutto inconcepibile e ci siamo fatti rimontare".



Con il Crotone che continua la sua corsa, l'incubo retrocessione non è più un'eventualità così remota: "La B non ci fa paura - ha proseguito Pandev - però è chiaro che non sarà facile uscire da questa situazione. Qui ci sono tanti ragazzi giovani che non hanno mai lottato per questo obiettivo, ma dobbiamo crederci e mettercela tutta. Sono sicuro che ce la faremo".