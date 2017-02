Ivan Juric ha parlato alla viglia del match che il Genoa giocherà contro il Naopli: ''Veloso? Ha fatto tutta la settimana. In partita ci sono anche i cambi, valuterò se metterlo dall'inizio o farlo entrare. Ha fatto una settimana buona. Taraabt si è messo a disposizione, ha lavorato tanto e adesso è in un momento nel quale paga questo lavoro. Pinilla ha un problemino. Napoli? Quando vai a vedere una partita di calcio guardi il Napoli. Loro hanno degli interpreti con talento. All'andata abbiamo concesso poco, bisogna essere aggressivi e attaccare quando c'è l'opportunità. Sarri è un allenatore e legge il gioco. O li aspetti come il Palermo e poi preghi che sbaglino qualcosa sotto porta. Il Bologna è andato ad aggredirli alti e ha preso sette gol. E' una squadra difficile da affrontare. Pavoletti o i tre piccoli? Sono tutti pericolosi. Callejon è imprevedibile, è esperto nei tagli centrali. Ora con Pavoletti possono fare anche scelte diverse. Pavoletti è un grandissimo ragazzo con cui entri in sintonia subito. Vedremo cosa deciderà Sarri. Per quanto riguarda noi credo che Pandev abbia fatto le fase difensiva bene. Palladino fa l'esterno ma arretra e fa anche la mezzala. Dopo il Sassuolo ci sono state tante cose che mi sono piaciute. Dobbiamo essere concentrati 95 minuti, poi contro il Napoli puoi essere perfetto e perdere. Cataldi? E' un giocatore di qualità tecnica importante. C'è anche Hiljemark e quello che mi piace di loro è che hanno tanta volontà di fare. Laxalt è un giocatore che ha bisogno che tutto funzioni e lui in quel contesto, come nella prima parte del campionato, è stato importante. Sono convinto che recupererà le prestazioni".