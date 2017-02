Dopo aver saltato le partite con il Palermo e il Bologna, Lorenzo Tonelli darà forfait anche con il Genoa. Il difensore azzurro lamenta problemi muscolari e anche oggi, in occasione della seduta pomeridiana andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, ha svolto lavoro differenziato. Per la sfida con i rossoblù di Juric in programma venerdì al San Paolo, insomma, ormai è da considerarsi indisponibile. Sarri dovrà fare a meno anche degli squalificati Callejon e Hysaj.