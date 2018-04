Archiviato con un successo il recupero della gara con il Cagliari, per il Genoa è ora di concentrarsi sul derby in programma sabato sera a Marassi.



Già questa mattina i rossoblù si sono ritrovati a Pegli per svolgere il primo allenamento in vista della sfida con la Sampdoria. Per Ballardini non ci sono particolari novità da segnalare. I tre infortunati, Izzo, Galabinov e Veloso hanno proseguito la loro preparazione a parte rispetto al gruppo. L'unico che potrebbe recuperare per sabato è l'attaccante bulgaro, anche se non sarà facile vederlo in campo.



In disparte si è poi allenato anche Jawad El Yamiq, reduce da una forte contusione rimediata lunedì che l'ha tenuto fuori dai convocati contro il Cagliari. Il nazionale marocchino ha però potuto sorridere per la nascita del suo primogenito, Ali Yolissef, venuto alla luce nelle scorse ore.