Il Genoa si muove forte su Andrea Rispoli, difensore e capitano del Palermo in uscita dai rosanero dopo la retrocessione in Serie B.



Ivan Juric, alla prese con un reparto difensivo praticamente dimezzato dagli addii già certi di Burdisso ed Orban e da quelli possibili di Izzo e Munoz, si trova nella necessità di dover ricostruire la propria retroguardia e l'esperto centrale di Cava de' Tirreni viene indicato come uno degli elementi più adatti per guidare la ricostruzione rossoblù.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, su Rispoli si starebbero muovendo anche Amburgo e Werder Brema, due concorrenti con le quali, qualora decidessero di affondare il colpo, difficilmente il Genoa potrebbe entrare in competizione.