Nel giorno dell'amichevole di lusso tra Genoa e Monaco, in programma questa sera alle 18 nel Principato, il canale tematico della società rossoblù ha trasmesso un'intervista inedita ed esclusiva a Pietro Pellegri, nella quale il giovane attaccante si racconta a tutto tondo.



PRIMI CALCI - "Giocare a calcio è una passione che mio papà mi ha trasmesso quand'ero bambino e che sto portando avanti. All'inizio avere mio padre in società e in panchina era quasi un peso ma poi è diventato uno stimolo in più per me".



GUSTI E IDOLI - Gli interessi di Pellegri sono quelli di un qualsiasi adolescente: "Ascolto molta musica rap e hip hop, perché mi rilasso e mi diverto. Adoro 50 Cent, Tupac e Drake. Sui social network mi piace condividere principalmente cose di pallone. A volte posto foto con la mia ragazza ma preferisco trattare temi legati al calcio. In tv guardo molte serie come Gomorra o Suburra, ma solo quando non ci sono partite. Il mio idolo è Ibrahimovic e vorrei rubargli tutti i gol che ha fatto in carriera. Quando segno sparisco mentalmente e guardo solo i tifosi che esultano: è una sensazione bellissima".



PRIMO GOL - Pellegri ha poi ripercorso mentalmente il giorno della sua prima rete in Serie A: "Della partita con la Roma mi ricordo tutto. Dal momento del risveglio in albergo, il trasferimento all'Olimpico, il riscaldamento al gol: è il giorno in cui ho realizzato un sogno e l'ho fatto realizzare alla mia famiglia. Se potessi vorrei rivivere il momento in cui la palla è entrata in rete".