Comincia lentamente a riaffacciarsi a Pegli parte del gruppo di influenzati che ieri aveva saltato il primo allenamento dell'anno in casa Genoa.



Questo pomeriggio, nella seconda sessione di lavoro giornaliera, ha infatti regolarmente lavorato con il resto dei compagni anche Pietro Pellegri che smaltita la febbre di fine anno ha cominciato anch'egli la preparazione in vista della gara interna di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Ancora bloccati a letto dal termometro sono invece Andrea Bertolacci e Raffaele Palladino. Ma se l'attaccante partenopeo non potrà in ogni caso partecipare alla sfida con gli emiliani di Beppe Iachini, essendo stato escluso dalla lista dei 25 per lasciar spazio a Pepito Rossi, sul centrocampista laziale Ballardini fa parecchio affidamento e cercherà in ogni modo di recuperarlo entro sabato.