Nel giorno dell'addio al calcio di Francesco Totti, il protagonista dell'Olimpico ha rischiato di essere il genoano Pietro Pellegri, autore del gol del momentaneo 0-1 e primo giocatore del terzo millennio ad andare in rete nei cinque maggiori campionato europei.



Già da tempo nel mirino di molti operatori di mercato, è lo stesso centravanti rossoblù ad esprimere un desiderio sul proprio futuro: "Vorrei fare come Totti ma con la maglia del Genoa - ha detto il sedicenne di Pegli ai microfoni di Radio Nostalgia - voglio giocare per 25 anni e non muovermi mai da Genova“.



Da sempre tifoso sfegatato del Grifone, società nella quale collabora anche il papà Marco, Pellegri ha raccontato le sensazioni vissute nell'intensa giornata di ieri: "L'emozione di aver segnato con la maglia per la quale ho sempre sognato di segnare una rete è un primo sogno realizzato”.



Per concludere, qualche parola anche sui tifosi: “I tifosi genoani per noi sono importanti. Quando hai la Nord che ti spinge come le ultime partite è una cosa incredibile. Quando scendo in campo spariscono tutti gli altri problemi”.