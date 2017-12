L'innesto nella rosa del Genoa di Giuseppe Rossi, tesserato ufficialmente martedì scorso, ha comportato una variazione nella lista dei 25 giocatori schierabili dal Grifone in campionato. A fare spazio all'ex giocatore di Parma, Fiorentina e Manchester United è stato Raffaele Palladino, praticamente mai preso in considerazione da Davide Ballardini dopo che il tecnico romagnolo è approdato sulla panchina rossoblù.



Un'esclusione, quella dell'esterno partenopeo che compirà 34 anni la prossima primavera, che sa tanto di anticamera ad una cessione pressoche inevitabile nel prossimo mercato di gennaio. Al ragazzo, del resto, le offerte non mancano e soprattutto in Serie B sono diversi i club disposti a scommettere ancora su di lui. Su tutti spiccano le attenzioni di Bari e Ternana, ma occhio anche all'Avellino, che ha sempre una corsia preferenziale quando si tratta di fare affari con il club di Enrico Preziosi.



In ogni caso il futuro di Palladino, tornato a Genova esattamente un anno fa dopo le esperienze con Parma e Crotone su fortissima pressione di Ivan Juric, sembra sempre più lontano dalla Lanterna.