La vittoria ottenuta ieri pomeriggio dal Genoa in quel di Crotone è coincisa con la prima panchina del terzo corso in rossoblù firmato da Davide Ballardini.



Un successo che consolida la fama di guaritore attribuita da molti tifosi del Grifone al tecnico romagnolo. Del resto anche nei suoi due precedenti esordi alla guida del club più antico d'Italia, entrambi avvenuti a stagione in corso, l'ex tecnico di Lazio e Palermo uscì dal campo con un risultato positivo.



Il primo debutto avvenne il 10 novembre 2010. Il Genoa quel giorno superò di misura (1-0) il Bologna a Marassi grazie ad un gol di Milanetto a 9 minuti dal triplice fischio.



La seconda prima volta di Ballardini avvenne il 26 gennaio 2013. In questo caso arrivò un pareggio, ma preziosissimo ed insperato poichè ottenuto in casa dei campioni d'Italia in carica e futuri della Juventus. Al vantaggio firmato da un sinistro di Fabio Quagliarella ad inizio ripresa, replicò a metà secondo tempo un colpo di testa di Marco Borriello.



Due precedenti di sicuro buon auspicio per i sostenitori rossoblù, dal momento che entrambi quei campionati si conclusero con un Genoa capace di agguantare una salvezza relativamente tranquilla dopo un avvio di torneo turbolento.