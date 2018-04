Potrebbe essere una coppia inedita, almeno dal primo minuto, quella a cui Davide Ballardini affiderà il peso offensivo del Genoa contro il Crotone.



Le non perfette condizioni fisiche dei diversi attaccanti a disposizione del tecnico ravennate starebbero inducendolo a puntare decisamente sul tandem formato da Gianluca Lapadula e Andrej Galabinov. Il rientro in piena forma del centravanti bulgaro fa infatti da contraltare alla scarsa condizione evidenziata nelle ultime uscite da Goran Pandev, solitamente pedina insostituibile nello scacchiere tattico rossoblù. Ballardini starebbe quindi pensando di concedere al macedone un turno di riposo, sostituendolo con la coppia di centravanti che assieme ha giocato soltanto qualche spezzone a gara in corso.



D'altronde altre alternative non ce ne sono. Taarabt è reduce da una settimana condizionata da un attacco influenzale che ne ha limitato la preparazione e Giuseppe Rossi appare sempre più come un oggetto misterioso, tanto che nelle ultime due uscite non è sceso in campo neppure per un minuto. Resterebbe Iuri Medeiros, autore del gol vittoria contro il Cagliari dieci giorni fa, ma nonostante la prodezza realizzata contro i sardi Ballardini non sembra troppo convinto delle potenzialità del portoghese.