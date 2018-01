Si rivolge ad est, ed in particolare in Polonia, lo sguardo degli uomini di mercato del Genoa.



Secondo il Secolo XIX, la società rossoblù avrebbe messo nel mirino due giovani del Gornik Zabrze, squadra rivelazione della prima divisione polacca. Si tratta del difensore Mateusz Wieteska e del centrocampista Szymon Zurkowski, entrambi ventenni ed entrambi titolari della nazionale Under 21 biancorossa.



La doppia trattativa viene considerata ben avviata in Polonia, anche se dall'ambiente rossoblù al momento non trapela alcuna conferma.