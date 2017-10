Comincia le grandi manovre del Genoa in vista del mercato di gennaio.



L'obiettivo numero uno del neo direttore generale Giorgio Perinetti è quello di portare a Pegli quel mediano sfuggito nella campagna acquisti estiva.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica, gli occhi degli uomini mercato rossoblù sarebbero tornati a posarsi su un giovane già seguito lo scorso luglio: Rifet Kapic.



Bosniaco, classe 1995, Kapic è attualmente in forza al Nova Gorica con la cui maglia lo scorso anno è stato giudicato il miglior straniero della Serie A slovena, mentre in questa stagione ha già collezionato ben 8 reti tra campionato e preliminari di Europa League.



Per aggiudicarsi le prestazioni del 22enne di Cazin, il Genoa dovrà però superare una foltissima concorrente, sia in Italia che soprattutto in Germania, dove viene seguito con estremo interesse dall'Amburgo.