L'arrivo ormai pressoché certo di Jawad El Yamiq al Genoa restringe ulteriormente le speranze di Santiago Gentiletti di scendere in campo, anche saltuariamente, da qui al termine della stagione.



Ecco perché il mancino argentino, ormai ai margini del progetto tattico rossoblù da diversi mesi, si sarebbe convinto a fare i bagagli e trovarsi un'altra destinazione. Scartata l'ipotesi di un ritorno in patria, dove ad attenderlo c'era il San Lorenzo de Almagro, l'ex Lazio avrebbe ricevuto nelle scorse ore una proposta dal Benevento. Un'offerta che, qualora venisse accettata, gli permettere di continuare ad esibirsi in Serie A, almeno per i prossimi sei mesi.