Sistemata la fascia sinistra con l'arrivo pressoche certo di Mimmo Criscito, ormai promesso sposo del Genoa in vista della prossima stagione, la dirigenza rossoblù cerca ora nuovi prospetti con i quali mettere a posto anche l'altra corsia esterna, quella destra.



I giocatori alternatisi quest'anno nel ruolo, Rosi, Lazovic, Pereira e Biraschi, per un motivo o per l'altro non hanno mai convinto a pieno. Il laziale appare troppo timido in zona offensiva, il serbo, viceversa, si dimentica spesso di difendere, mentre il portoghese, sceso in campo in appena due occasioni, sembra già essere stato bocciato da Ballardini. Infine c'è Biraschi, che pure non ha sfigurato quando è stato chiamato in causa, che però si sente più a suo agio sulla linea arretrata che non a fare l'esterno a tutta fascia. Ecco perché gli osservatori rossoblù hanno individuato nella corsia di destra uno dei ruoli da rinforzare nel prossimo mercato estivo.



Il nome che più attira è quello di una vecchia fiamma della dirigenza genoana, quel Stefan Ristovski già seguito con estrema attenzione un anno fa. Giocatore affidabile e già esperto del calcio italiano, avendo in passato militato con Parma, Frosinone, Crotone, Bari e Latina, l'esterno della nazionale macedone era stato un autentico pallino di Ivan Juric che tuttavia non riuscì a portarlo a Pegli. Le sue referenze però hanno lasciato il segno in società, tanto che oggi, nonostante l'allenatore croato non sia più alla guida del Grifone, dalle parti di Villa Rostan c'è ancora chi ritiene che Ristovski possa essere la soluzione ideale per lo scacchiere rossoblù.



Riportarlo in Italia tuttavia non sarà semplice. Il 26enne di Skopje è approdato la scorsa estate allo Sporting Lisbona, dopo una biennale esperienza al Rijeka in Croazia, per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Una somma ingente per il Genoa che potrebbe così far valere i suoi ottimi rapporti con il club lusitano, dal quale recentemente ha prelevato in prestito il trequartista Iuri Medeiros, per ottenere se non uno sconto quanto meno un trattamento privilegiato.