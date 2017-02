Gli ultimi negativi risultati in serie ne hanno messo in dubbio la permanenza sulla panchina del Genoa.



Eppure, secondo la Gazzetta dello Sport, che oggi stila un report con le possibilità di permanenza di tutti gli attuali allenatori di Serie A, Ivan Juric ha grandissime possibilità di essere confermato nel proprio ruolo anche per la prossima stagione.



Secondo il quotidiano rosa il tecnico croato avrebbe l'80% di probabilità di confermarsi alla guida del Grifone anche per lil 2017-'18. Una percentuale in ribasso rispetto ad inizio anno, quando Juric sembrava destinato ad aprire unb ciclo pluriennale con i rossoblu, ma comunque tra le più alte dell'intera Serie A.



Nonostante le stilettate arrivate negli ultimi giorni da Enrico Preziosi, il presidente non sembra avere grandi intenzioni di separarsi dal quell'allenatore che lui stesso la scorsa primavera ha indicato e voluto come sostituto di Gian Piero Gasperini.



Per cambiare le carte in tavola ci vorrebbe un autentico tracollo dei rossoblu in questa seconda parte di stagione. Ipotesi che ovviamente nessuno si auspica dalle parti di Villa Rostan.