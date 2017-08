Neanche il tempo di salutare Ezequiel Munoz, il quale ha già lasciato Pegli e in giornata dovrebbe essere ufficializzato dal Leganes, che sempre dalla Spagna per il Genoa potrebbe arrivare un altro difensore argentino.



Si tratta di Gustavo Cabral, roccioso 31enne attualmente domiciliato al Celta Vigo.



Difensore d'esperienza, Cabral è giunto in Spagna nel 2011, accasandosi inizialmente al Levante. Dopo una sola stagione nella società valenciana, però, l'argentino è stato prelevato dal Celta che negli anni ne ha fatto il cardine del proprio reparto arretrato. Nell'ultimo campionato ha formato una cerniera tutta albiceleste con un'altra vecchia conoscenza rossoblù, Facundo Roncaglia.



Ora la sua avventura in Galizia sembra essere giunta alla fine ed il Genoa sarebbe molto vicino a portarlo in Italia per fargli ereditare quel ruolo di leader difensivo appartenuto nelle ultime tre stagioni a Nicolas Burdisso, abbandonando definitivamente le piste che portano ai vari Ranocchia, Paletta e Zapata.



Una trattativa, quella tra il club di Preziosi e il difensore di Isidro Casanova, già ben avviata anche con la società spagnola, alla quale andrebbe un indenizzo tra i due ed i tre milioni di euro.