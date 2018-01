Ad un passo dal mettere le mani sul centrocampista del Verona Daniel Bessa, il Genoa starebbe pensando anche ad un altro giocatore dell'Hellas per rinforzare la propria linea arretrata.



Secondo Sky Sport il nome nuovo per la difesa rossoblù sarebbe quello di Antonio Caracciolo, centrale classe 1990 alla prima stagione in Serie A.



Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Caracciolo transitò rapidamente da Pegli nell'inverno 2010 quando venne acquistato dal Grifone che però lo girò subito in prestito al Gubbio dove resta un anno e mezzo, prima di essere ceduto in maniera definitiva al Brescia.