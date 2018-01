Spunta un nome nuovo per la difesa del Genoa.



I dirigenti rossoblù, intenzionati a regalare a Davide Ballardini un elemento di esperienza e spessore per rinforzare il proprio pacchetto arretrato, starebbero pensando al brasiliano della Roma Leandro Castan. Lo riferisce Sky Sport.



Tornato quest'estate dal prestito al Torino, Castan non è mai stato impiegato da Eusebio Di Francesco, finendo subito fuori rosa. Dopo un fugace passaggio alla Sampdoria nell'estate di due anni fa, senza presenze ufficiali, per lui si profilerebbe ora un nuovo ritorno all'ombra della Lanterna.