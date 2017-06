In attesa di capire quando e come recupererà Mattia Perin, reduce dal grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio, il Genoa si guarda attorno alla ricerca di un nuovo portiere da affiancargli.



La stagione altalenante di Eugenio Lamanna sembra aver deluso Ivan Juric che non pare troppo convinto di rinnovare la fiducia al portiere lombardo, per il quale sono arrivate offerte da alcuni club di Serie B. Se davvero l'ex Bari dovesse salutare Pegli allora i rossoblù si butterebbero alla ricerca di un nuovo estremo difensore che permetta a Perin di ristabilirsi con tranquillità.



Stando a quanto riferisce Primocanale, il nome sull'agenda dei dirigenti del Grifone è quello di Vito Mannone, 29enne trapiantato in Inghilterra da una dozzina d'anni e in scadenza di contratto con il Sunderland.