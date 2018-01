Il rinnovo di contratto di Luca Rigoni, in scadenza con il Genoa il prossimo 30 giugno, resta lontano.



Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza del Grifone non sarebbe del tutto convinta di prolungare ulteriormente il vincolo con il centrocampista classe 1984. Ecco perché, come ha spiegato qualche giorno fa il suo procuratore Andrea D'Amico, l'ex palermitano si sta guardando intorno alla ricerca di nuove offerte professionali che li permetterebbero di rimettersi in gioco già entro la fine di questa sessione di mercato. Sulle sue tracce si starebbero muovendo due club della Major League Soccer, il massimo campionato statunitense. Particolare interesse sarebbe stato mostrato dai Montreal Impact e dal Toronto Fc.