Dopo soli sei mesi di permanenza, il tempo di Adel Taarabt al Genoa sembra già essere finito.



Il fantasista marocchino, arrivato in rossoblù lo scorso gennaio dal Benfica, dopo la pessima impressione destata nel primo mezzo campionato con il Grifone non rientra più nei piani di Ivan Juric, che non a caso ha deciso di non inserire il suo nome tra i 30 convocati partiti ieri per il ritiro di Neustift, in Austria.



Il 27enne di Fez è così rimasto a Pegli ad allenarsi assieme ad altri due epurati genoani, il cileno Mauricio Pinilla ed il laterale Davide Brivio, nell'attesa di trovare un nuovo club disposto a dargli l'ennesima occasione di una carriera naufragata tra troppi eccessi e pochi sacrifici.



Cedere Taarabt, tuttavia, non sarà semplice. L'ex milanista è infatti al Genoa in prestito dal Benfica fino a giugno 2018. Ma i lusitani, dove praticamente in un anno e mezzo di permanenza non ha quasi mai giocato proprio a causa dei suoi comportamenti poco professionali, hanno già fatto sapere di non volerlo riaccogliere in anticipo, dando però ai rossoblù la possibilità di trovare un altro club al quale girarlo temporaneamente.



A Villa Rostan, insomma, si sta lavorando ad una soluzione sul modello di quella che lo scorso gennaio ha visto protagonista Lucas Ocampos. L'argentino, in prestito a Genova dal Marsiglia, venne girato con la stessa formula al Milan, dove peraltro non lasciò grandi segni del suo passaggio.



L'impressione è che questa volta trovare una squadra disposta ad investire ancora sul talento indisciplinato di Taarabt, oltretutto garantendogli almeno metà dei due milioni di ingaggio percepiti annualmente, non sarà altrettanto semplice.