E' uno dei portieri più interessanti dell'Europeo Under 21 in corso di svolgimento in Polonia. E i nostri azzurrini, che l'hanno incrociato lo scorso mercoledì, ne sanno qualcosa.



Eppure il 23enne ceko LuKas Zima negli ultimi due campionati, al Perugia in prestito due stagioni fa ed al Genoa da terzo portiere quest'anno, il campo non l'ha mai visto.



Da tempo indicato come l'erede designato di Peter Cech, Zima ha finora faticato a ritagliarsi il suo spazio e neanche l'infortunio del titolare Mattia Perin e le incertezze del suo vice Eugenio Lamanna gli hanno consentito di ottenere la fiducia del Genoa.



Ora però la società rossoblu starebbe pensando di mandarlo nuovamente in prestito in Serie B, questa volta ad Avellino.



Prima di concludere l'accordo con il club irpino, dal quale in settimana è stato prelevato il giovane belga Stephane Omeonga, la dirigenza rossoblu pretende però da quella biancoverde di avere garanzie sul fatto che il ragazzo parta con i galloni da titolare, per non correre il rischio di perdere un'altra stagione.