Mancano ancora dieci giorni alla ripresa del campionato ma Mattia Perin è già bello carico.



Il portiere del Genoa, reduce da una serie di prestazioni superlative che hanno contribuito a togliere i rossoblù dai bassifondi della classifica, sa che il prossimo impegno è uno di quelli più difficili dell'intera stagione. Nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, lunedì sera il suo Grifone farà infatti visita alla Juventus. Una trasferta proibitiva che l'airone di Latina non ha però alcuna paura di affrontare: "Difficile incontrare di peggio - ha ammesso Perin alla Gazzetta dello Sport - Ma noi andremo a Torino per fare la nostra partita e cercando di continuare a non subire gol".



La porta genoana è rimasta inviolata nelle ultime quattro sfide, roba da record da queste parti, accaduta una sola volta nell'ultimo mezzo secolo, nel pieno dell'epopea Bagnoli. Eppure, nonostante l'assenza di Paulo Dybala, l'attacco bianconero non può che far paura: "Anche senza di lui la Juve ha comunque un attacco atomico: Higuain, Mandzukic, Douglas Costa, Bernardeschi. Il pericolo può arrivare da ogni angolo del campo. Comunque è divertente giocare queste sfide".