Il portiere del Genoa Mattia Perin ha commentato la sconfitta sul campo della Spal: "In questa fase ci sta girando tutto male, diamo tutti noi stessi al 100% ma non basta. La Spal si è chiusa dietro, ci ha fatto un tiro in porta e ci ha fregati. Prima c'era stata una sola squadra in campo, il Genoa, e non ha sfruttato le occasioni. La classifica è brutta ma la squadra ha giocato come doveva, non ha concesso praticamente niente alla Spal. Facciamo degli errori e dobbiamo migliorare ma mi è difficile commentare sconfitte del genere".