Non hanno mai nascosto la profonda amicizia che li lega. E quando due persone sono unite dall'affetto non c'è distanza che tenga.



Così Leonardo Pavoletti e Mattia Perin, ogni qualvolta i rispettivi impegni lo permettono, non perdono occasione per rivedersi e parlare anche del comune passato al Genoa.



Domenica è successo di nuovo. Al termine della gara tra Napoli e Crotone, nella quale l'attaccante livornese è partito titolare senza però trovare ancora quella tanto agognata prima rete con la maglia azzurra, i due vecchi compagni hanno cenato assieme alle fidanzate in un noto ristorante del capoluogo partenopeo.



Motivo ufficiale della cena il compleanno della compagna di Pavoletti. In molti, però, soprattutto in Campania, hanno voluto vedere dietro a questa riunione di amici una prima presa di conoscenza da parte di Perin di quella che potrebbe essere la sua nuova destinazione la prossima estate.



Da tempo il Napoli è alla ricerca di un sostituto per il probabile partente Pepe Reina, che a giugno dovrebbe concludere definitivamente la sua avventura sotto al Vesuvio. Il candidato più probabile per sostituirlo è proprio il numero uno rossoblu, sulle cui tracce ci sarebbe però anche la Lazio.