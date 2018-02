A margine della presentazione del nuovo ecosistema digitale del Genoa, avvenuta questo pomeriggio presso il museo del club, ha parlato tra gli altri anche il capitano rossoblù Mattia Perin.



Il portiere è tornato in particolare sui postumi lasciati dalla bella vittoria di lunedì in casa della Lazio: "L'umore nello spogliatoio dopo la vittoria è aumentato - ha dichiarato l'estremo difensore a Genoanews1893.net - ha portato entusiasmo soprattutto perché ottenuto contro una grande squadra come sono i romani. Ci ha fatto capire inoltre che possiamo giocarcela con tutti. Adesso stiamo preparando la partita di domenica al meglio e speriamo di fare una prestazione altrettanto esaltante anche a Verona".



All'orizzonte c'è infatti la sfida di domenica al Bentegodi con il Chievo: "Non è mai facile andare a giocare contro il Chievo in casa loro. E' una squadra molto rocciosa e molto esperta che sa quello che deve fare. Noi però non possiamo permetterci passi falsi perché non siamo ancora fuori dalla zona calda; se lo pensassimo vorrebbe dire che non avremmo capito niente. La salvezza è un obiettivo ancora da raggiungere, prima lo faremo e meglio sarà per noi".



Perin ha infine ha rivolto una parola di elogio anche per la sua difesa, la migliore nelle gare esterne di tutto il campionato: "Mi dà molta fiducia. So che i miei compagni sanno fare al meglio il loro lavoro ma la difesa parte dagli attaccanti che vanno elogiati pure loro come i centrocampisti che ci permettono di prendere pochi tiri in porta alla domenica".