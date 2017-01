Mattia Perin potrebbe presto raggiungere l'amico Leonardo Pavoletti al Napoli.

Ne è convinto il Corriere dello Sport in edicola oggi.



Secondo il quotidiano romano durante le vacanze natalizie ci sarebbero stato un contatto tra i dirigenti del club partenopeo e l'entourage del portiere del Genoa.



Da tempo sulle tracce di un erede dello spagnolo Pepe Reina il Napoli avrebbe quindi individuato in Perin il sostituto dell'attuale numero uno azzurro.



A convincere il portiere di Latina a trasferirsi sotto al Vesuvio potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche la presenza tra le file dei campani di Pavoletti, ex genoano e amico fraterno di Perin.

Difficile, se non impossibile, tuttavia che la trattativa si possa concretizzare già a gennaio. Più probabile invece che Genoa e Napoli si accordino per la prossima estate su una cifra attorno ai 20 milioni di euro.



Dopo aver ceduto Pavoletti e Rincon, Preziosi potrebbe quindi presto rinunciare ad un altro pezzo da 90. Una cessione tutt'altro che indolore per il popolo rossoblu, fortemente legato a Perin, ragazzo cresciuto nelle giovanili del Grifone e considerato un idolo della Gradinata Nord.