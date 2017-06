Mattia Perin ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dichiarando che è felice al Genoa e spera di rimanere nella squadra ligure anche la prossima stagione. Il portiere adesso è concentrato sul recupero dal suo secondo infortunio al crociato e dopo aver parlato con mister Juric non ha intenzione di lasciare il club rifiutando le possibili offerte soprattutto del Napoli che è alla ricerca di un vice Reina. Perin dovrebbe rimanere il portiere titolare e spera di giocare un'ottima stagione con la maglia dei grifoni anche per una futura convocazione come terzo portiere in nazionale per i prossimi mondiali in Russia.