Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha presieduto questa mattina alla presentazione del nuovo allenatore rossoblu Davide Ballardini, spiegando i motivi che hanno portato ad affidare il ruolo al tecnico di Ravenna: "E' Ballardini l’unica persona a cui abbiamo pensato - ha detto Perinetti - i motivi li conoscete meglio di me e sono la qualità del professionista, lo spessore della persona e la partecipazione affettiva di cosa sia il Genoa. In società abbiamo deciso di voltare pagina e affidare a lui la squadra: è stata una decisione unanime".



Il dg rossoblù ha poi speso parole di gratitudine e riconoscenza anche nei confronti dell'ex tecnico del Grifone: "Voglio rivolgere un doveroso ringraziamento a Ivan Juric ed al suo staff per quanto ha compiuto e per il lavoro svolto su questa squadra. Io so l'affetto e la partecipazione che ha sempre messo qui al Genoa e quando sia provato da questa situazione”.