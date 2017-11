Neanche il tempo di procedere con la presentazione ufficiale che in casa Genoa già si pensa a chi potrà essere il sostituto di Davide Ballardini in caso di permanenza in Serie A.



Riprendendo voci rimbalzate dall'Olanda, il Secolo XIX parla di un sondaggio fatto dalla dirigenza rossoblu con Johnny Van't Schip, ex centrocampista del Genoa anni '90. Voci rafforzate dalla decisione di Preziosi di non voler inserire nel contratto di Ballardini una clausola di rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di salvezza.



Van't Schip attualmente sta raccogliendo ottimi risultati in patria alla guida del PEC Zwolle, club non certo di primissimo piano portato a lottare ai vertici dell'Eredivisie.