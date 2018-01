Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato sulle frequenze di Radio CRC: “Il Napoli ha raggiunto la mentalità giusta, la Juve ce l’aveva già. Il duello per lo scudetto è aperto. Ci può stare che la Juve abbia approfittato della sosta per fare un po’ di carichi di lavoro. Sosta che non ho capito come abbiano fatto i calciatori a ottenere, 8 giorni di riposo sono decisamente troppi. Il futuro di Perin? Al Napoli piace, ma mi stupirebbe il contrario. E’ chiaro che oggi rappresenti qualcosa di più di un grande portiere per il Genoa”.