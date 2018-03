Il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti è intervenuto oggi in diretta telefonica ai microfoni di radio Crc, tornando sul gol annullato ieri sera al Grifone dal Var nella sfida con il Milan: “Il Var sarà anche un mezzo importante, ma bisognerà migliorarla perché ad oggi, ancora non si capisce quando deve intervenire e quando no. Speriamo di trovare sempre meno discrezionalità e più equilibrio. Bisogna renderlo più funzionale: sta dando aspetti positivi e negativi e che può essere più utile se migliorato”.



Il dirigente rossoblù ha poi parlato più in generale della gara contro i rossoneri: “La partita è stata in bilico fino alla fine, abbiamo giocato una buona partita purtroppo vanificata dal finale. Non meritavamo assolutamente la sconfitta. Dobbiamo continuare a lottare e questo non ci spaventa”.