A quattro giorni dalla sfida che lunedì sera alla ripresa del campionato vedrà il Genoa fare visita alla Juventus, dai microfoni di tuttojuve.com il direttore generale rossoblu Giorgio Perinetti ha inquadrato la sfida di Torino: "Bisogna fare un'impresa per uscire con un risultato importante dall'Allianz Stadium. Non è mai facile giocare contro di loro. E' una gara pericolosa come tutte quelle che arrivano dopo la sosta. Speriamo di continuare a fare bene come abbiamo fatto prima della pausa. Servirà una grande prestazione perchè affrontiamo una grandissima squadra, sempre determinata".



Da esperto uomo di mercato perinetti si sbilancia sulle imminenti mosse in entrata dei bianconeri: " La dirigenza della Juventus non farà niente, lavorerà per l'estate, per il futuro".



Il dirigente genoano si è poi soffermato sulla difesa della Juve ed in particolare su un elemento che sottrarrebbe volentieri ai bianconeri: "Consideravo molto eccessive le critiche che venivano mosse al reparto. Non ho mai visto una Juve in crisi, magari prendeva qualche gol in più, ma Allegri ha dato un assetto molto equilibrato. Rugani è un giocatore che può fare gola, ma non credo proprio che si muova".



Infine qualche battuta anche sul suo Genoa: "Con l'arrivo di Ballardini abbiamo ritrovato compattezza, equilibrio e fiducia. Per questo motivo stiamo facendo cose importanti. Sul mercato da qua alla fine, cercheremo di ritoccare l'organico con un centrocampista e un difensore".