Prima di una gara di ieri sera tra Juventus e Genoa il direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti ha parlato del mercato del Grifone ai microfoni di Premium Sport: "Mancano ancora dieci giorni. Qualcosa stiamo facendo, sono arrivati due interessanti prospetti e sicuramente faremo ancora qualcosa. Ballardini cerca qualcosa a centrocampo e in difesa”.



Perinetti ha poi parlato anche della situazione di Pietro Pellegri, obiettivo di mercato tra gli altri anche della Juventus, il quale dopo un buon periodo iniziale sembra essersi un po' perso: "Pietro è partito presentandosi alla grande con gol importantissimi. Purtroppo la classifica e il momento negativo del Genoa non ci ha consentito di appoggiarlo e sostenerlo come si fa con un giovane. E’ certamente un prospetto non solo per il Genoa ma per il futuro. Cercheremo di trovargli lo spazio per il futuro”



Infine il dirigente genoano ha parlato della voce diffusasi ieri di un possibile interesse della Roma per Diego Laxalt: “Non so cosa farà la Roma dopo le cessioni. Non ci sono contatti, Laxalt è un giocatore seguito da altri club, ma non vogliamo smobilitare".