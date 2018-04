Giorgio Perinetti, attuale direttore generale del Genoa, in un'intervista comparsa oggi sul Secolo XIX ha rivelato un retroscena di mercato risalente a oltre 25 anni fa, ai tempi in cui era un dirigente del Napoli: "Volevo portare Weah in azzurro - ha raccontato - lo avevamo praticamente preso. Ma in società ci fu chi non era d'accordo e così lo prese il PSG".



Da lì a tre anni il centravanti liberiano sarebbe passato al Milan, vincendo due scudetti da assoluto protagonista e divenendo il primo calciatore non europeo, nonché l'unico africano fino ad oggi, ad aggiudicarsi il Pallone d'Oro. Ma la vera nemesi per il Napoli avvenne nella primavera successiva a quel mancato acquisto: "In Coppa Uefa incontrammo proprio il Psg - ricorda ancora Perinetti - e lui ci fece due gol al San Paolo. Così mi girai verso chi non lo aveva voluto e gli dissi due paroline...".