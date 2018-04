Getta acqua sul fuoco della questione Ballardini il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti.



Intervenuto al galà del Premio Gentleman 2018, il dirigente rossoblù ha provato a spiegare come il destino del destino non ancora confermato da Enrico Preziosi non sia affatto scritto: "La salvezza non è ancora matematica e bisogna aspettare ad incontrarci - ha dichiarato Perinetti - La società, come tutte le altre, programma il suo futuro da adesso, quindi quello dell’allenatore sarà il primo nodo da sciogliere e presto arriveranno le novità ufficiali che è giusto avere, perchè tutto parte dall’allenatore e dal modo di giocare. Dovete avere tutti un po’ di pazienza e dare alla società il giusto tempo di lavorare per il futuro”.