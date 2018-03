Davide Ballardini può stare tranquillo: anche se il rinnovo sul suo contratto non è ancora arrivato ciò non significa che il Genoa non voglia trattenerlo pure nella prossima stagione. Prima però dovrà garantire al Grifone la permanenza in Serie A.A ribadire ancora una volta il concetto già espresso ai nostri microfoni diverse settimane fa è il direttore generala rossoblùche a Realtà Genoana ha ripetuto ciò che va dicendo da almeno due mesi: "l'obiettivo è troppo importante per farci distrarre da altre cose, altrimenti capita come successo a Bologna, con il Milan ed a Napoli, dove pur giocando bene, abbiamo riscosso meno di quanto meritassimo, ma comunque zero punti"."I contratti - ha poi proseguito Perinetti - non riguardano l'aspetto economico, per quello ci si accorda in pochi minuti. Si devono valutare i programmi. Comunque, come detto, ne parleremo più avanti e su ciò anche il mister è concorde".