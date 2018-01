In attesa di diventare uno dei probabili protagonisti del prossimo mercato estivo, il gioiello del Genoa Pietro Pellegri resta l'oggetto del desiderio di moltissimi club, dalla Juventus al Milan, passando per Inter, Psg e Manchester United.



Nonostante i bianconeri sembrino al momento in netto vantaggio sulle concorrenti, il passaggio alla Vecchia Signora del classe 2001 è tutt'altro che scontato, come ha spiegato laconicamente il direttore generale rossoblu, Giorgio Perinetti al Secolo XIX: "Su Pellegri è tutto fermo".



Il dirigente del Grifone ha poi assicurato che per il più giovane debuttante di sempre in Serie A non esista l'ipotesi, nell'immediato futuro, di andare altrove neppure in prestito: "Pietro resta qui, non si muove -ha assicurato Perinetti - Continuerà a crescere con noi, appena sarà possibile troverà di nuovo spazio per giocare. E farà vedere quello di cui è capace".