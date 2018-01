Potrebbe davvero essere Lukasz Skorupski il portiere del futuro per il Genoa.

Con Perin sempre più vicino al Napoli, ma solo dalla prossima estate, la società rossoblù ha individuato nel polacco della Roma il suo sostituto.



Una trattativa in parte confermata quest'oggi dal direttore generale del Grifone Giorgio Perinetti al sito pagineromaniste.com. Pur non sbottonandosi troppo l'esperto dirigente si è infatti lasciato sfuggire complimenti non banali nei confronti dell'ex portiere dell'Empoli: "Noi stimiamo Skorupski, lo stimiamo molto. Abbiamo già Perin in quel ruolo e speriamo di continuare con lui".



Ad una successiva domanda sulla possibilità di tesserarlo nel prossimo giugno, Perinetti ha replicato così al giornalista: "Come le ho detto, stimiamo molto il giocatore, ma è un discorso che affronteremo più avanti". Una frase che suona proprio come una conferma dell'addio di Perin.