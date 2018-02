Ha fatto molto discutere in casa Genoa l'assenza di Adel Taarabt nella sfida contro la Lazio di lunedì sera. Ad impedire la discesa in campo del fantasista marocchino non sarebbe stato un acciacco dell'ultim'ora ma la convinzione dello stesso giocatore di non essere al top della forma.



Una vicenda che ha sollevato diverse illazioni sul futuro del 27enne di Fez. Voci che il direttore generale del club ligure, Giorgio Perinetti, prova a smorzare: "Taarabt è una risorsa importante, un grande valore aggiunto per la nostra squadra - ha assicurato il dirigente a Radio Sportiva - Abbiamo un'opzione per rinnovare il suo contratto per altri tre anni e abbiamo tutte le intenzioni di esercitarla".



Certo è che dopo un periodo particolarmente brillante, nelle ultime settimane Taarabt è apparso in netto calo: "Adel - ha proseguito Perinetti - ha patito un po' la competitività là davanti, con Pandev in grandissima forma e Galabinov che sta facendo bene. Anche Lapadula vorrebbe giocare di più, e poi sono arrivati Medeiros e Bessa. La qualità si è alzata ma anche per Taarabt arriverà una nuova chance. Una flessione può starci, sono sicuro che ripartirà. Ballardini saprà rilanciarlo, ha fiducia in lui, è stato lui stesso a inventarsi la coppia Pandev-Taarabt"



L'augurio di Perinetti è anche che l'ingaggio del connazionale El Yamiq, sbarcato a Genova proprio oggi, possa contribuire a far ritrovare il sorriso all'ex milanista: "L'arrivo di Yamiq potrà essergli d'aiuto. Entrambi vogliono andare al Mondiale con il Marocco ed insieme potrebbero rappresentare il Genoa al più importante evento calcistico"-