Quando Carlo Pernat parla raramente dice cose banali.



Intervenuto in diretta telefonica a Radio Sportiva, il dirigente motociclistico oltre che di due ruote ha parlato anche del suo Genoa, squadra di cui è tifosissimo, dicendo la sua sulla possibile cessione del club da parte di Enrico Preziosi: "Io sono tra quelli che sperano che finalmente vada via - ha ammesso Pernat - credo che questa situazione ormai si sia fatta insostenibile. In questi anni Preziosi ha dimostrato di essere un eccellente venditore di calciatori. Ha venduto praticamente tutti, adesso anche due ragazzini di 15 anni, Pellegri e Salcedo, che mi dicono essere il più forte dei due. Continuando così tra un po' se ci sarà una tifosa genoana incinta venderà il bambino prima ancora che nasca".



Pernat si schiera quindi tra i tifosi delusi dalla decisione del Joker di cedere i due giovani talenti: "Sarà perchè sono un nostalgico, però io ero tra quelli che speravano che Pellegri potesse diventare la nostra bandiera. Invece ancora una volta assistiamo ad un copione già visto in passato con i vari gioielli del vivaio ceduti appena possibile come El Sharaawy, Mandragora e Sturaro".



Sui nomi dei possibili sostituti di Preziosi alla presidenza del Grifone, Pernat non si sbilancia limitandosi a riportare i rumors che girano per le vie di Genova: "Si parla molto di Andrea Bonomi, che è socio di Preziosi in alcune aziende esterne al Genoa. Io però non ne so molto. Queste sono solo le voci che circolano in città".