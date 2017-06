Alla lunga fila di pretendenti messesi sulle tracce di Mamadou Coulibaly, giovane talento classe 1999 in forza al Pescara, c'è anche il Genoa.



A svelarlo è stato qualche giorno fa lo stesso presidente abruzzese Daniele Sebastiani: "Il Genoa sta valutando se fare o meno un’offerta".



Il centrocampista senegalese, balzato agli onori delle cronache sportive oltre che per le sue prestazioni in campo anche per la propria storia personale che l'ha visto diventare un calciatore professionista dopo essere giunto in Italia da clandestino a bordo di un barcone, è seguito da molti club, prima su tutte la Juventus, la prima a muoversi con la dirigenza pescarese: "Cedere il ragazzo e tenerlo in prestito per una stagione non è una possibilità - ha spiegato ancora Sebastiani - perchè la Juventus ha cambiato idea su questo tipo di operazioni. Essendo un classe 1999 loro lo potrebbero acquistare e tenere, potrebbe fare la spola tra Prima squadra e Primavera in modo da conoscere bene l’ambiente, di crescere con loro. Stesso discorso per il Genoa che magari lo potrebbe inserire subito nella rosa senza cederlo in prestito”.



Da escludere, quindi, la possibilità che i bianconeri lo acquistino per poi girarlo temporaneamente al Grifone. Se davvero i rossoblù vogliono accaparrarsi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti del nostro campionato dovranno farlo a titolo definitivo. E soprattutto farlo in fretta.