Se c'è un reparto che più di altri deve essere ricostruito nel Genoa che verrà è senza dubbio la difesa.



L'addio ormai certificato di capitan Burdisso, quello imminente di Lucas Orban e quello probabile di Ezequel Munoz, hanno reso la coperta arretrata dei rossoblu decisamente troppo corta. Anche perchè degli ultimi tre difensori rimasti in rosa soltanto Davide Biraschi sembra certo di restare anche la prossima stagione.



Armando Izzo, nonostante la squalifica che lo terrà lontano dai campi fino a metà ottobre, è infatti richiesto da più di una società e viene considerato dalla dirigenza del Grifone uno dei possibili sacrificati per sanare i conti del club. Incerta poi anche la permanenza di Santiago Gentiletti, che non sempre ha convinto quando è stato chiamato in causa.



Ecco perchè in questo momento l'attenzione degli uomini mercato rossoblu si sta concentrando soprattutto sulla ricerca di nuovi innesti difensivi. Come spiega oggi il Secolo XIX, dal Pisa dovrebbe rientrare alla base il giovane francese Loick Landre, prelevato a gennaio dal Lens ma subito girato in prestito ai nerazzurri toscani, dove però ha trovato ben poco spazio anche a causa di alcuni fastidi fisici. Il centrale cresciuto nel Psg partirà per il ritiro di Neustift dove verrà valutato da Juric.



Altro ragazzo in prestito è il 23enne uruguiano Sebastian Gorga, girato la scorsa estate al Gimnasia La Plata in Argentina. Anche per lui potrebbe essere giunto il momento di confrontarsi con la maglia rossoblù.



Nel frattempo si studiano da tempo le situazioni del palermitano Edoardo Goldaniga e dell'empolese Federico Barba, entrambi retrocessi in Serie B con le rispettive squadre ma desiderosi di continuare la propria carriera in A.