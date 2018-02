Pierpaolo Marino, uno dei decani di mercato del calcio italiano, promuove a pieni voti la recente campagna trasferimenti eseguita dal Genoa: "Credo che qualche operazione interessante in entrata il Genoa l'abbia fatta - ha detto l'ex dirigente di Napoli e Udinese a Radio Sportiva - in particolare penso che gli arrivi di Hiljemark e Bessa possano tornare molto utili a Ballardini. Inoltre hanno rinforzato le casse societarie cedendo Pellegri per una cifra record".



Marino considera dunque positivo il mercato del Grifone, accostandolo a quello di altre squadre di medio-bassa classifica come Udinese e Sassuolo che a suo dire hanno operato molto bene in questo mese di gennaio.