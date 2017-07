Il ritorno in patria di Mauricio Pinilla è stato decisamente amaro.



All'arrivo nella sua casa di Santiago domenica sera, il centravanti del Genoa in predicato di tesserarsi con l'Universidad de Chile, ha avuto infatti la pessima sorpresa di ritrovarsi l'abitazione completamente svaligiata dai ladri. Approfittando dell'assenza del giocatore, ignoti si sono introdotti nella sua proprietà sottraendo beni per un ammontare di quasi due milioni di euro.



Oltre a sporgere regolare denuncia alla polizia locale, Pinilla ha deciso di agire anche in prima persona per cercare di smascherare i malviventi, diffondendo attraverso il proprio profilo Instagram tre fotogrammi con i volti dei due ladri e chiedendo aiuto a chiunque li dovesse riconoscere.



Tra gli effetti personali sottratti al calciatore c'era anche il passaporto, motivo che impedirà a Pinilla di essere presente al raduno del Genoa di domani mattina.