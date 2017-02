L'attaccante cileno del Genoa, Mauricio Pinilla ha dichiarato in vista della prossima partita in casa contro il Sassuolo: "Faremo di tutto per regalarci una giornata di felicità, poi nel calcio bisogna sempre fare i conti con gli avversari, ma i successi si costruiscono in settimana e i segnali sono positivi. Matri? Sono contento di rivederlo, eravamo compagni nella prima esperienza al Genoa. Sta facendo bene ed è uno che dice sempre la sua davanti alla porta. Abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni con mister Juric, nello spogliatoio c'è la sensazione di poter fare una grande partita. Vedo lo spirito giusto per affrontare una gara rognosa e un organico di qualità come quello del Sassuolo, che ha recuperato pezzi importanti nell'ultimo periodo. Ci serve innescare la scintilla per creare allo stadio quel clima che gli avversari soffrono da matti. Siamo pronti a dare tutto per centrare l'unico risultato che vogliamo, con il proposito di rilanciarci e passare un'altra settimana serena come dopo il pareggio ottenuto a Firenze".