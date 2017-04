Il desiderio, ribadito a più riprese da Enrico Preziosi, di voler cedere la proprietà del Genoa ha risvegliato l'interesse soggetti di molti attorno al club più antico d'Italia.



Secondo quanto afferma l'edizione odierna del Secolo XIX, soltanto nell'ultimo mese il plenipotenziario rossoblu si sarebbe visto recapitare sulla propria scrivania almeno sette o otto proposte d'acquisto.



Il quotidiano ligure non si sbilancia sui nomi dei possibili acquirenti, limitandosi a tracciare il profilo di un paio di loro. Uno sarebbe un imprenditore genovese trapiantato in California, l'altro un non meglio specificato avvocato intenzionato a proporre l'azionariato popolare.



In ogni caso, tutte le offerte pervenute a Preziosi sono state giudicate inconsistenti o inaffidabili dall'attuale proprietà.



La ricerca di un nuovo patron, dunque, prosegue.