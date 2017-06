Le parole del suo agente e l'arrivo in nerazzurro del sampdoriano Milan Skriniar sembrano aver chiuso definitivamente le possibilità di un'esperienza all'Inter per Armando Izzo.



Il futuro del 25enne difensore napoletano potrebbe essere in ogni caso lontano dal Genoa. Izzo resta infatti sul mercato e su di lui nelle ultime ore ha mostrato parecchio interesse la Roma. Nonostante il recente rifiuto di accettare l'offerta dello Zenit, il giallorosso Manolas rimane tuttora sul piede di partenza, costringendo la società presieduta da James Pallotta a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto di valore.



Sostituto che per l'appunto sarebbe stato individuato nel difensore campano, valutato però da Enrico Preziosi non meno di 12 milioni di euro.